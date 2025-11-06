『CROSS ROAD Fest』公開したタイムテーブルを削除 「誤りがありましたので、修正版を再度ご案内します」混乱続く
11月15日・16日に千葉・幕張イベントホールで開催される音楽フェス『CROSS ROAD Fest』をめぐり、運営が一度公開したタイムテーブルを即座に削除する事態が発生した。
【Xより】混乱続く…タイムテーブルの誤りを受けて運営が謝罪した投稿
11月6日、公式ホームページおよびSNSにてタイムテーブルが公開されたが、まもなく削除。その後、運営は新たな投稿で「タイムテーブルに誤りがありましたので、修正版を再度ご案内します。この度は誤った情報を案内してしまい、ご迷惑・ご心配をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。あわせて「正しい情報は改めてご案内いたします」とし、訂正のタイムテーブルを改めて提示することを明らかにした。
同フェスは、1990年代から2000年代にかけてのヴィジュアル系ロック黄金期を彩ったバンドが一堂に会するイベント。当初「すべての出演者を観てほしい」としてタイムテーブルの非公開方針を掲げていたが、批判がSNS上で相次ぎ、11月3日に事前公開へと方針を転換したばかりだった。
公式発表によれば、11月15日（DAY1）は午後1時開演、午後8時30分頃終演予定、16日（DAY2）は午前11時30分開演、午後7時10分頃終演予定。DAY1には7組、DAY2には8組のアーティストが出演を予定しており、運営は「終演予定時刻に変更はございません」と説明しているが、タイムテーブルをめぐる混乱はなお続いている。
