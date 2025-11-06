俳優の芦田愛菜さん（21）が5日、東京国立博物館・表慶館で行われた、細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』のジャパンプレミアに岡田将生さん（36）や染谷将太さん（33）たちと共に登場。芦田さんが作品を通して伝えたいメッセージを明かしました。

■芦田愛菜「生きることは愛すること」

生きることについて、スカーレットを演じて感じたことがあったという芦田さんは、「先日、ある物語を読んでいて、その一節に『人生の意味より人生そのものを愛せ』っていうような会話があって、これまさに私が映画を見て思ったことなんじゃないかなって少し思ったんですけど。スカーレットっていうのはすごく自分で自分を傷つけて、こうあらなければいけない。こういう生きる意味をもたなきゃいけないってすごく縛られて生きていた女の子」と、演じたスカーレットについて説明。

さらに、「そんなスカーレットが死者の国での旅だったりとか、聖（ひじり）との出会いを通じて、自分の人生を愛せるようになるのかもしれないというか。自分自身を愛せるようになっていくような、そんな作品なのかなと思ったりして。そうやって人生への愛を見つけられた時、自分が自分の人生を使って、どう生きていきたいか。生きる意味みたいなのが見いだせるんじゃないかなと、私は感じました」と語りました。

最後には「意味を持って生きなきゃっていうんじゃなくて、生きることその行為自体に意味があって、生きることは愛することなんじゃないかなと感じます。みなさま本当にたくさんの解釈があると思うんですが、ぜひ、映画館の中で生きることだったり、愛することってどんなことだろうと、スカーレットの生きる世界に思いをはせながら一緒に考えていただけたら、とてもうれしいなと思います」と締めくくると、芦田さんのメッセージに会場からは自然と拍手がわき起こりました。

映画『果てしなきスカーレット』（11月21日全国公開）は、父を殺された王女・スカーレットが復讐の旅に出る物語。芦田さんは、主人公・スカーレットを演じ、岡田さんが、共に旅をする現代の日本人看護師・聖（ひじり）を演じています。