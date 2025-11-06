乃木坂46、7年ぶりオリジナルアルバム『My respect』発売決定 発売記念ライブも開催へ
乃木坂46が、2026年1月14日に約7年ぶりとなるオリジナルアルバム『My respect』を発売することを発表した。また、アルバム発売を記念したライブ「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」を2月22日・23日に東京都・有明アリーナにて開催することも決定した。
【写真】妖艶な雰囲気漂う…花魁姿の久保史緒里
これは、乃木坂46のYouTubeチャンネル『乃木坂配信中』での生配信番組「乃木坂工事中10周年記念生配信」にて“重大発表”としてキャプテン・梅澤美波から発表となった。乃木坂46のオリジナルアルバムは5作目となり、2019年4月に発表した『今が思い出になるまで』以来の作品となる。
今作は29thシングル「Actually...」から最新シングルまでと、既に発表している3期生〜5期生の楽曲をDisc2として収録したType-A〜Cとそれをすべて網羅した完全生産限定盤の豪華仕様と通常盤の5形態での発売となる。“乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』”はアルバムの内容を中心に構成されたライブとなり、有明アリーナで2日間の開催となる。
なお、YouTubeショッピングのストアカートからのアルバム予約者＆乃木坂46モバイル会員限定のチケット超最速先行応募もスタートする。
