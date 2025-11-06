11月9日開催の埼玉上尾HGにお笑い芸人のさとゆりさんが出演！

大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは5日（水）、11月9日（日）に行われるヴィクトリーナ姫路とのホームゲームにお笑い芸人のさとゆりさんがゲスト出演することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

バレー歴15年のさとゆりさんは、選手として春高バレー準優勝や、指導者としてチームを春高バレー出場に導いた過去を持つお笑い芸人だ。現在はYouTubeやTikTokを中心に「バレーボールあるある」などバレーに関する動画を投稿し、バレー経験者やファンから多くの共感と支持を獲得。SNSの総フォロワーは32万人を超える。

この試合は、JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）埼玉県予選の決勝との共同開催であり、SVリーグ女子の試合前に春高バレーの埼玉県予選 男子の決勝が行われる。さとゆりさんは、春高バレーの予選とSVリーグ女子の試合それぞれで始球式とセット間イベントを行うとのこと。

さとゆりさんはクラブを通してコメントしている。

■春高バレーの埼玉県予選 男子の決勝について

「いよいよ春高バレー埼玉予選の決勝！高校生とは思えないレベルの高さに毎回驚きです。決勝はまた特別な機会ですよ。1点1点にドラマが詰まっていて、目が離せません！悔いなく戦ってください！応援しています！」

■埼玉上尾メディックスvsヴィクトリーナ姫路について

「高校生たちの熱い戦いのあとに、プロのプレーを味わえるなんて最高の一日ですね！埼玉上尾メディックスは、昨年も生観戦させていただきましたが、迫力に圧倒されました。そして姫路との対戦は、スピードもパワーも見応え抜群！岩澤選手の応援パフォーマンスも楽しみにしたいと思います」