¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡ÛËÜÂ¿¹¨ÏÂ¡¡¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç¹¥ÁÇÀµ¡¤ò¥²¥Ã¥È¡Ö¹ç¤¨¤Ð¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤Â¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤Ï£·Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£Á°¸¡Æü¤Î£¶Æü¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤ä¥¹¥¿¡¼¥ÈÆÃ·±¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÂ¿¹¨ÏÂ¡Ê£³£¸¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬°ú¤Åö¤Æ¤¿£´£²¹æµ¡¤Ï£Á¥é¥ó¥¯¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹¥ÁÇÀµ¡¡£ÆÃ·±¸å¤Ï¡Ö¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤Þ¤À¡¢Á´Á³¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¯ÃÊ³¬¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹ç¤¨¤Ð¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤Â¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¼ê±þ¤¨¤Ï½½Ê¬¤À¡£
¡¡º£Àá¤Ï£¹·î¤Î»°¹ñ°ÊÍè¡¢Ìó£²¤«·î¤Ö¤ê¤Î¤Î¼ÂÀï¡£¡Ö¥Ú¥é¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãµ¤êÃµ¤ê¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¿µ½Å¤Ë¥ì¡¼¥¹´ª¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£