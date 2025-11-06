テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）が６日に放送され、冒頭で死者数が過去最多の年の２倍以上と最悪となっているクマ被害対策の最新の動きを報じた。

この日の番組では、警察庁の楠芳伸長官が会見し、「警察官職務執行法に基づき、ライフル銃を使用してクマの駆除を開始できる体制を構築した」と発表。これまでは武器を持った立てこもりなど凶悪犯罪に限定されていた警察官によるライフル銃の使用を今月１３日からクマ駆除のためにも使用可能とすると発表したことを報道。

キャスターの大越健介氏は「自衛隊に続いて今日から警察も動き出しました。二つの組織が相対するのは被害が続くクマです」と報じると「岩手県と秋田県に今日から県外の警察の銃器対策部隊が入りました。規則の変更により、１週間後には警察が実際にライフル銃を使って、クマを駆除できるようになります」と続けた。

その上で「自衛隊に続いて警察の機動隊も出動ということになりました。警察は来週からライフル銃も使用できるようになります。フェイズが変わりましたね」と話していた。