パブリックドメインになった「蒸気船ウィリー」をホラー映画化した『SCREAM BOAT スクリームボート』が11月14日(金)より公開。予告編が解禁された。

『テリファー』シリーズの殺人ピエロ“アート・ザ・クラウン”役で知られるデヴィッド・ハワード・ソーントンがネズミのウィリーを演じる本作。予告編は、原作を思わせるモノクロのアニメーションで始まり、“ウォルト”と呼ばれる船長と不思議なネズミとの出会いが語られる。悲劇が二人を引き裂いてから90年、一体何がどうしたやら、不思議なネズミは冷酷無比な殺人鬼になったようである……。なんで？

こうして、ニューヨークのスタテン島フェリーに乗り合わせた乗客たちは、逃げ場のない悪夢の航海へと巻き込まれていくことになる。いや、ほんとにあのネズミに何があったんだよ……。

『SCREAM BOAT スクリームボート』

2025年11月14日(金) 新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ 他全国ロードショー

©2025 SB PRODS LLC