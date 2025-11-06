「まあまあ最適解」「負ける選択肢はない」若者世代が連発する“曖昧な日本語”にモヤッ
言葉は生きものだから、時代によって世代によって使い方は変わっていく。それは分かっているものの、「なんだかイラッとする」の声も聞こえてくる。
「一番気になるのは『最適解』ですね。私が仕事でこんなことがあって、こういう選択と決断をしてこうなったと話すと、『お母さん、それ、まあまあ最適解だと思うよ』って。最適解という言葉も疑問だし、『最』がつくのに、どうして『まあまあ』なのかがさっぱり分からない。
そう言うと『気分の問題よ、気にしないで』って。気分で言葉を選ぶなと言いたくなりますね」
というのも、アズサさんは中学校の国語教師。今どきの子どもたちの言葉の乱れには慣れているものの、子どもよりむしろ娘世代のほうが問題かもしれないと言う。
それが日常用語になったことで、分かりづらくなってる。娘の使い方なんて曖昧ですしね。それをビジネスで使ったら誤解が生じるんじゃないのかしらと心配になっちゃう」
しかも、目上の人に「それ、最適解ですよ」と言うと、上から目線に思われる可能性が高いのではないかとアズサさんは感じている。
「どうしてこの言葉がこんなにはやっているのか分かりませんね。娘に聞いても分からないと言うんですが、夫は『現状で私は最適解を探しています、なんて言うと、それなりに頑張っている感があるからじゃないか』と分析していました」
誰もが使い勝手がいい。そんな理由ではやるものなのかもしれない。
「息子は同好会でサッカーをやっているんですが、試合を前にいつも『負けるという選択肢はない』と言うんですよ。なんだかおかしな言葉遣いだなとずっと気になっていたんだけど、学校でも生徒たちがよく使う。
そりゃ試合に負けたくないんだと理解はできますが、そもそも試合において『負ける』は『選択肢』なのだろうかという疑問がふつふつと（笑）」
選択肢、というのは自分の意志で選び取る候補がいくつか存在するということだとアズサさんは言う。だから負けるという選択肢、という言葉自体がおかしいだろう、と。
「息子もやはり、『気分だよ。負けるという選択肢はないと言い切ることで、勝とうという気持ちが盛り上がるわけ』と言うんだけど、理解不能です。明確な理由はないんでしょうね」
「そうです。エグいとガチが一緒になってエグチですと笑って言われました。エグいもガチもよく聞くけど、合体しちゃうんですね。そのあたりは、善し悪しはともかく若者のセンスなんだろうなと感心します」
「えぐい」はもともとは食べ物などでアクが強い「えぐみ」から来ているとか、「えぐる」が語源だとかの説がある。｢ガチ」は相撲でいう「ガチンコ勝負」が語源で、八百長などのない真剣勝負のこと。エグチとは、とても強烈だったり本気度が高かったりすることを表すという。
「夫は、『商談なんかのときに、若いヤツが取引先に、それってエグチっすよねなんて言っているのを聞くと、ちょっとムッとするんだよなあ。オレも年とったということかもしれないけど』と苦笑していたことがありました。
かといって、『オッサンがそういう言葉は使えないしな』って。ビジネスの場で使っていい言葉かどうかだけは把握しておいた方がいいかもしれませんね」
流行語に対処できなくなったとき、人は時代に取り残されていると感じるのではないだろうか。とはいえ、仕事の場ではそれなりに雰囲気を重視する傾向がある。流行語を駆使することでビジネスで成功するとは思えない。
オンとオフで言葉をうまく使い分けられるかどうかが、｢大人」かどうかの分かれ目かもしれない。
▼亀山 早苗プロフィール
明治大学文学部卒業。男女の人間模様を中心に20年以上にわたって取材を重ね、女性の生き方についての問題提起を続けている。恋愛や結婚・離婚、性の問題、貧困、ひきこもりなど幅広く執筆。趣味はくまモンの追っかけ、落語、歌舞伎など古典芸能鑑賞。
(文:亀山 早苗（フリーライター）)
