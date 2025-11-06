俳優の福地桃子さん（28）、映画監督の河荑直美さんが5日、都内で開催された『第38回東京国際映画祭』のクロージングセレモニーに登場。映画『恒星の向こう側』で二人は最優秀女優賞を受賞し、受賞の喜びを明かしました。

映画では、親子役で共演した二人。授賞式では、笑顔を見せながら、コンペティション部門国際審査委員の齊藤工さんからトロフィーが授与されました。東京国際映画祭で日本人俳優が女優賞に輝くのは11年ぶりだということです。

福地さんは受賞の喜びについて「自分が生まれ育った故郷での映画祭で『恒星の向こう側』という大切な作品を通して、映画に携わった一人として、こうしてお話をさせていただけることが、身の引きしまる思いではありますが、とてもうれしく思っています」と心境を明かしました。

さらに、「この先、自分がどんなふうに年を重ねて、どんな役者さんになっていくのかなっていうのは、分からないことがたくさんあるんですが、この経験を胸に一つ一つの作品にまっすぐ向き合って参りたいと思います」と今後の俳優活動への意気込みも語りました。

また、俳優としては初の映画祭への参加となった河荑さんは、「監督として映画祭に参加したことはあっても、俳優としてこのような場に立たせていただけたことは、ひとえに中川龍太郎監督がこのような場をもうけてくれたことにつきると思っています」と監督に感謝を伝えました。

さらに、撮影を振り返り「現場中は、娘役の福地桃子さんにはカットがかかっても冷たい態度をずっととっていて。始まる前から、衣装合わせの時からあんまり話さないという徹底した役積みをやっておりまして。“嫌われたかな”と思いながらも、最後の最後に彼女の重さと温かさをこの背中に背負えた瞬間に、自然と涙があふれました」と明かしました。