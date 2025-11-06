「老後に住みたい」と思う奈良県の市ランキング！ 2位「生駒市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
穏やかな暮らし、便利な生活環境、そして安心できる地域コミュニティ。年齢を重ねるにつれ、「どんな場所で老後を過ごしたいか」を考える人は少なくありません。移住先や定住先として注目を集める街には、どんな魅力があるのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「老後に住みたい」市に関するアンケートを実施しました。
その中から、「老後に住みたい」と思う奈良県の市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「大阪へのアクセスが抜群で、自然と都市機能がほどよく共存していて、教育環境や治安も良く、静かな住宅街が広がっていて、老後の穏やかな暮らしにぴったりだから」（50代男性／広島県）、「自然環境が豊かで、落ち着いた住宅街が多いため、穏やかでストレスの少ない老後生活が送れる」（50代男性／東京都）、「閑静な住宅街と自然の豊かさが高く評価されています」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
回答者からは「交通利便性が高く車が無くても生活に支障がないから」（40代女性／兵庫県）、「史跡がたくさんあって、散歩が楽しそう」（40代男性／兵庫県）、「歴史や自然が身近で、落ち着いた雰囲気の中ゆったり暮らせそうだから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：生駒市／31票奈良県の北西部に位置する生駒市は、大阪府との県境に近く、関西圏のベッドタウンとしての性格を持っています。生駒山などの自然に恵まれつつも、近鉄線などの交通網が発達しており、大阪方面へのアクセスが良いのが魅力です。都市部への利便性と自然の豊かさを両立しているため、老後も活動的でありたいと考える人に適しています。比較的治安が良いことや、生活に必要な施設が揃っている点も人気の理由でしょう。
1位：奈良市／145票奈良県の県庁所在地であり、古都として世界遺産を多数擁する奈良市。東大寺や奈良公園など、歴史的な文化財と豊かな自然が調和した環境が魅力です。医療機関や商業施設、公共交通機関などの都市インフラが整っており、日常生活に不便がありません。歴史や文化に触れながら、穏やかで落ち着いた老後を過ごせる点が大きな強みです。また、観光地としての魅力も高く、生涯を通じて飽きることなく生活を楽しめるでしょう。
