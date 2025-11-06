¡Öº£Æü¤«¤é»ä¤ÏÊª¸ð¤¤¡×ËÌÀî·Ê»Ò¤Î¹ðÇò¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£¡Ö¾×·âÅª²á¤®¤Æ¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ëÊª¸ð¤¤¡×
ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ï11·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¾×·â¤Î¹ðÇò¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÂç¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¾×·âÅª²á¤®¤Æ¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡×¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤ËÊª¸ð¤¤¤µ¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤ó¤ÆÊüÁ÷¶É¤À¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ëÊª¸ð¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¤«¤é»ä¤ÏÊª¸ð¤¤¡×
¡ÖÂç¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎËÌÀî¤µ¤ó¡£¡ÖÂè6½µ¤ÎÂæËÜ¤Ç¤¹¡£¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¡¢ºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Öº£Æü¤«¤é»ä¤ÏÊª¸ð¤¤¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çö±ø¤ì¤¿ÏÂÉþ¤òÃå¤¿ËÌÀî¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÈ¤ê¿È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«·è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï6Æü¤Ë¤â¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê»°Ç·¾ç¤ò1¿Í¤ÇÎ©¤Æ¤ë¿Í´Ö¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¿¥¨¤Ê¤ê¤ËÀ¸¤¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈ¤ê¿È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«·è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë±«À¶¿å¥¿¥¨¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âËÌÀî¤µ¤ó¤ÎÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)