フリースタイルスキー女子で、モーグル世界選手権代表の柳本理乃（愛知ダイハツ）が６日、海外遠征出発前に羽田空港で取材に応じた。五輪初出場と表彰台を狙う勝負のシーズン。「順調に調子が上がっている。どういう結果がＷ杯から出るのかワクワクしている」と胸を躍らせた。

昨季は計３度の表彰台に上がり、モーグルで総合９位、デュアルモーグルで総合３位の成績を残した。今夏は課題をスピードアップと設定し、従来実施していた１カ月弱のオーストラリア遠征に加え、毎月中国にある室内練習場に通って猛練習。「ライン取り、直線的に滑れるようになった。エアー後の処理がスムーズにできるようになったところでスピード感はあがったのかな。雪上に毎月、立っていたので調整しやすいんじゃないかな」と手応えを語った。

２０００年生まれの２４歳。金に近い髪色に染めて「気持ちも明るくしていこうかなと思った」と無邪気に笑ったと思えば、「（荷物が）何を詰め込んじゃったのかな？ってびっくりするぐらい重くて。食べものとかスキンケア（用品）とか詰め込みすぎた。重量オーバーで追加でお金を払いました」とおちゃめな一面も見せる。

ワールドカップ（Ｗ杯）初戦（フィンランド・ルカ）は１２月６日に開幕する。「初戦から表彰台を狙いたい。五輪に向けて調子をだんだんと上げられるようにいい滑り出しができたら」と思い描いた。