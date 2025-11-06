北海道と東北、新潟の８道県の知事でつくる「北海道東北地方知事会議」が６日、青森県むつ市で開かれ、クマ被害対策に必要な財政支援の強化などを国に緊急要望することを決めた。

要望には、市街地での発砲を認める「緊急銃猟」の対応に必要な予算確保のほか、自治体が職員として雇う「ガバメントハンター」の確保に向けた環境整備などを盛り込んだ。出席した秋田県の鈴木健太知事は「クマの頭数管理や、クマと人の生活圏を分ける緩衝帯の整備を抜本的にやらないといけない」と述べた。

各地でクマの被害が相次ぐ中、政府は１１月中旬までに新たな被害対策を取りまとめる考えで、自治体がガバメントハンターを確保するための交付金の創設などを進める。この日は、関係省庁の連絡会議が開かれ、環境省や防衛省、警察庁などが施策の検討状況を報告した。

また、文部科学省は６日、学校現場でのクマ被害対策について、都道府県・政令市の教育委員会の学校安全担当者を対象にした緊急連絡会議をオンラインで開催。環境省の担当者も出席し、クマの生態やクマに遭遇しないためのポイントを紹介した。