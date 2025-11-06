買い逃し注意！ゴディバの「ブラックフライデー限定ハッピーバッグ」数量限定で売るよ〜!!
全国の「ゴディバショップ」、「ゴディバ アウトレットストア」および、「ゴディバ オンラインショップ」では、2025年11月14日（金）より、4種類の『2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ』を数量限定で販売します。
ブラックフライデー限定の同商品は、バラエティ豊かなチョコレートと焼き菓子を、A4サイズの書類が入るオリジナルのランダムドット柄のトートバッグに詰め合わせたセット。
内容の異なる「ハッピーバッグ A」と「ハッピーバッグ B」に加えて、アウトレットストア限定、オンラインショップ限定のセットもそれぞれ用意されます！
ゴディバ『2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ』販売概要
【販売期間】2025年11月14日（金）〜
※数量限定につき無くなり次第終了
【取扱店】
〈全国のゴディバショップ〉
・ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ A」
・ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ B」
〈ゴディバ アウトレットストア〉
・ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ アウトレットストア限定」
〈ゴディバ オンラインショップ〉
・ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ オンラインショップ限定」
※取扱商品は店舗により異なります
商品概要
◼︎ゴディバ『2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ A』
〈価格〉3,780円（税込）
〈内容〉
・2025 ブラックフライデー A アソートメント（6粒入）
・G キューブ ミルク（4粒入）
・カレ アソートメント（4枚入）
・2025 ブラックフライデー クランチチョコレート（2粒入）
・ラングドシャクッキーアソートメント（8枚入）
・ゴディバオリジナルバッグ
◼︎ゴディバ『2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ B』
〈価格〉5,400円（税込）
〈内容〉
・2025 ブラックフライデー B アソートメント（12粒入）
・クール（3粒入）
・カレ アソートメント（9枚入）
・ラングドシャクッキーアソートメント（8枚入）
・ゴディバオリジナルバッグ
◼︎ゴディバ『2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ アウトレットストア限定』
〈価格〉6,000円（税込）
〈内容〉
・2025 ブラックフライデー アウトレットストア限定 アソートメント 12粒入
・G キューブ アソートメント（6粒入）
・カレ ミルク（4枚入）
・2025 ブラックフライデー クランチチョコレート（2粒入）
・ラングドシャクッキーアソートメント（8枚入）
・ゴディバオリジナルバッグ
◼︎ゴディバ『2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ オンラインショップ限定』
〈価格〉6,480円（税込）
〈内容〉
・2025 ブラックフライデー オンラインショップ限定 アソートメント（12粒入
・G キューブ アソートメント（6粒入）
・カレ アソートメント（4枚入）
・ラングドシャクッキーアソートメント（8枚入）
・2025 ブラックフライデー オンラインショップ限定クーポン（封筒付き）
・ゴディバオリジナルバッグ