ある理由から横浜での生活が困難に…標高737mの山に移住した3世代家族
11月6日（木）放送「ナゼそこ？+ 山梨の隠れ里…91歳が畑仕事＆標高730mに3世代移住」
【動画】ある理由から横浜での生活が困難に…標高737mの山に移住した3世代家族
山梨県の標高737mの山に、横浜から移住した3世代家族が。父が脳卒中で車椅子になり、ある理由から横浜での生活が困難に。さらに、同じ山梨県の標高530mの隠れ里のような集落で発見したのは…91歳にして1日8時間も畑仕事をする超元気なおじいちゃん！背筋もまっすぐ…目標は120歳！しかし、かつては東京・田園調布で働いていた彼が一体ナゼ山奥へ？その波瀾万丈の人生ドラマに迫る！
【ＭＣ】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
犬飼貴丈、塩見きら
