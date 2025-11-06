西武池袋本店「デパチカ」改装の“目玉”発表…「弁当」約40ブランド100種類集結【代表商品例・価格】
全館改装中の東京・西武池袋本店の「デパチカ」リニューアルの目玉コンテンツが6日、公開された。
【写真多数】オーベルジーヌから叙々苑まで多彩な弁当ずらり…西武池袋だけの限定商品も
9月にリニューアルオープンしたスイーツ、惣菜に続き、デパチカ改装の目玉でもあるコンテンツ「BENTOステーション」が11月10日にオープンする。
ターミナル直結の百貨店として弁当のニーズが高い池袋本店では、今回のリニューアルを機にデパチカ内での弁当の品揃えを約85ブランド400種類に拡大。その弁当の品ぞろえの中心となるのが今回オープンする「BENTOステーション」。
「定番・名店の弁当、歳時記に合わせたご馳走弁当や、健康志向のヘルシー弁当まで、さまざまなシーンに合わせた約40ブランド100種類をラインアップします。地域のお客さまをはじめ、通勤客、旅行客の皆さまに、幅広い用途でご利用いただくことを目指します。また、海外からのお客さまにも『弁当』を味わっていただき、日本の食文化『BENTO』を発信してまいります」とする。
■BENTOステーション
オープン日：11月10日（月）
場所：地下1階＝デパチカ
品揃え数：約40ブランド 100種類 （うち、新規ブランドは20）
※地下2階＝デパチカ 惣菜フロアの弁当と合わせると約85ブランド400種類
※種類例：折詰弁当、ロケ弁当、割烹弁当、駅弁、寿司、肉弁当、魚弁当、野菜中心の弁当など
※品揃えブランド例：オーベルジーヌ、矢場とん、肉のたかさご、湯島丸赤、峠の釜めし本舗おぎのや、だしいなり海木、駒春、カリフラ・デリ、津多屋、日本橋弁松総本店、亀戸升本、海苔弁山登り、叙々苑、崎陽軒など
代表商品例
初展開の新規20ブランドが登場
オーベルジーヌ／ビーフカレー（バターライスとポテト付）（1折）1404円
峠の釜めし本舗おぎのや／峠の釜めし（1折）1401円 ※金曜午後1時から販売
だしいなり海木／だしいなり（1折、4個入り）1491円 ※金曜午後1時から販売
矢場とん／ひれと海老の盛り合せ弁当（1折）2420円 ※月曜取り扱いなし
モチベーションに合わせ百貨店ならではの贅沢・名店弁当
BENTOステーションセレクション／新潟 加島屋×西武池袋本店キングサーモンと鮭の味噌漬弁当（1折）1890円
いづう／鯖姿寿司（4貫）2592円 ※土曜のみ販売
亀戸升本／すみだ川あさり飯弁当（1折）1458円
叙々苑／カルビ弁当（1折）3501円
西武池袋店限定
津多屋／プレミアム海苔二段幕の内弁当（1折）1998円 ※午後3時から販売 毎月第2、第4水曜は取り扱いなし
刷毛じょうゆ海苔弁山登り／海苔弁 ALL STARS （1折）1981円 ※オリジナルデザイン懸け紙
亀戸升本／リニューアルオープン記念弁当（1折）1500円 ※11月10日（月）〜30日（日）
湯島丸赤／湯島丸赤特製弁当（1折）2484円 ※午前11時から販売 水曜、日曜、祝日は取り扱いなし
カリフラ・デリ／3色カリフラカップ（1個）961円 ［上右画像］
定番の人気弁当
崎陽軒／シウマイ弁当（1折）1070円
日本橋弁松総本店／並六（白飯弁当、1折）1404円
