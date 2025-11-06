俳優の柳沢慎吾さん（63）が6日、新設されたアワード『NEW YOUNG OF THE YEAR 2025』の授賞式に高橋英樹さん（81）らと出席。柳沢さんが若さの秘けつを明かしました。

このアワードは、年齢に関係なく、好奇心や冒険心などを持ち、前向きに人生をたのしむ“新しい若さ”を体現し、年齢に関するステレオタイプを打破する人たちをたたえるアワードイベントです。柳沢さんは『over60部門』を受賞しました。

■高橋英樹 柳沢慎吾の様子を明かす「普段の方がしゃべってる」

イベントで、柳沢さんは“よくしゃべること”が若さの秘けつだと明かし、「しゃべりが遅くなる慎吾さんってなんか見たくないなって言われたことがありますね。やっぱりいつも早い、バーっていくようなしゃべりがいいんじゃない。骨格筋が動くじゃない、だから肉がつかないんですって。病院に行ったらすごくいいらしいですよ。しゃべるってことは」と語りました。

柳沢さんの話を受けて司会から“仕事の時間以外もそれくらいしゃべっているのか”と聞かれると、柳沢さんは「仕事の時よりは、しゃべってるよね」と回答。すると、高橋さんが「普段の方がしゃべってる。うるさいんだから」と柳沢さんの様子を明かしました。

続けて高橋さんは「“本番まで取っておけ”っていつも言うんだけど。本番黙っちゃうのよ、意外に」と語ると、柳沢さんは「だから本番疲れちゃうんですよ」と、本番前にしゃべりすぎて疲れてしまうと明かし、「でも芝居は、いい芝居しますよね」と自身でフォローし、笑わせました。