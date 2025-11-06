伊藤桃々プロデュース♡「Rosem」からホリデーランジェリー新作登場

モデル・タレントとしてZ世代女性から絶大な支持を集める伊藤桃々がプロデュースするランジェリーブランド『Rosem（ロゼム）』から、ホリデーシーズンを彩る新作コレクションが登場しました♡ 2025年11月6日(木)19時より販売開始される今回のアイテムは、特別な日をよりドラマチックに演出するランジェリー。大胆なバックスタイルと艶やかな素材が織りなす“あざと可愛い”デザインで、この冬、心ときめく自分に出会えそうです。

ホリデーにきらめく♡シャインレッドの魅力

価格：4,400円（税込）

「シャインレッド」は、振り向いた瞬間に視線を奪うような存在感が魅力。バラとリボンをモチーフにした刺繍レースと、艶めくサテンがフェミニンな華やかさを放ちます。

大胆なバックスタイルにあしらわれた大きなリボンが、ホリデーシーズンの特別感を演出♡しっかりと谷間をメイクできる設計で、美しいシルエットを叶える一枚です。

カラー：シャインレッド

サイズ：ブラ A～Gカップ／アンダーバスト65～75

ショーツ A65～D75・EFG65・EFG70：M（ヒップ87～95cm）／EFG75：L（ヒップ92～100cm）

大人の艶を纏う♡シャインブラック

価格：4,400円（税込）

「シャインブラック」は、甘さの中にほんのりスパイスを効かせた一枚。とろけるような艶ブラックが肌に映え、ラグジュアリーでドラマチックな印象を与えます。

煌びやかなレースと光沢サテンが織りなすデザインは、“可愛いのに色っぽい”を絶妙に両立♪ホリデーナイトをよりロマンティックに彩ってくれるアイテムです。

カラー：シャインブラック

サイズ：ブラ A～Gカップ／アンダーバスト65～75

ショーツ A65～D75・EFG65・EFG70：M（ヒップ87～95cm）／EFG75：L（ヒップ92～100cm）

この冬、特別な“私”に出会うホリデーランジェリー

華やかな季節にぴったりな「Rosem」の新作ホリデーランジェリーは、フェミニンさと大胆さを兼ね備えたデザインが魅力♡

伊藤桃々がプロデュースするこのコレクションは、特別な日も、いつもの日常も少しだけ自信をくれる存在に。

自分らしく輝くホリデーを迎えるために、この冬は“ときめく下着”を選んでみてはいかがでしょうか？