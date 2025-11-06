12歳のタイ国籍の少女を東京の個室リラクセーション店で働かせたとして、店の経営者の男ら2人が逮捕されました。少女は「人身取引」目的で日本に連れてこられたとみられています。「人身取引」の被害者は近年、日本国内で増加傾向にあるといいます。

■性的搾取など目的「人身取引」か

警視庁が摘発した都内のリラクセーション店で押収された証拠品。そこにはタイ語で書かれたマニュアルのようなもの、そしてキャラクターが描かれた英語の学習ノートがありました。

警視庁はリラクセーション店で、12歳のタイ国籍の少女を違法に働かせた疑いなどで店の経営者・細野正之容疑者ら2人を逮捕。

少女は性的搾取などを目的に、人を“引き渡す”「人身取引」目的で日本に連れてこられたとみられているのです。

■母親に置き去りにされ…性的な接客を強要か

警視庁によると、少女が日本に来たのは今年6月。一緒に来た母親は都内のリラクセーション店に少女を引き渡したあと、ひとりでタイに帰国しました。

母親に置き去りにされた少女は、店が借りた部屋で寝泊まりしながら、性的な接客を強要されていたといいます。

言葉もわからない国に、ひとり置き去りにされたことについて少女は…。

「私が働かなければ家族が生活ができないと思い、我慢するしかいない。タイに帰りたかったが母に言えなかった」（警視庁による）

売上金は、店の取り分をのぞいて母親の関係者名義の口座に振り込み。

9月、少女は東京出入国在留管理局を訪れ、保護されました。

■「人身取引」は日本国内でも横行

警視庁は「人身取引」の背後に、組織的なブローカーがいるとみて捜査。

専門家によると、こうした「人身取引」は日本国内でも横行しているというのです。

人身売買禁止ネットワーク共同代表 吉田容子弁護士

「以前は（被害者は）外国籍の方が多かったですけど、今は圧倒的に日本国籍の方が多いです。居場所がなかったり経済的に困窮していたりというのが一番」

「人身取引」の被害者は近年増加傾向で、去年は66人が保護されましたが、うち58人が日本人。

人身売買禁止ネットワーク共同代表 吉田容子弁護士

「歌舞伎町の話だとかホストの話だとか、そういうものも含めて、どこにでもあるんだということを知ってほしいと思います」

東京・歌舞伎町の「トー横」のように、居場所がない未成年が集まる場所など、国内の身近なところでも性的搾取などを目的とした「人身取引」の被害が“潜在化”しているといいます。

警察庁は、被害者かもしれないと思ったら、最寄りの警察署などで通報するよう呼びかけています。