ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸©·Ù¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¶¯²½¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â®ÅÙÄ¶²á¤È¤Ò¤­Æ¨¤²¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î°ãÈ¿¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬½ÅÅÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¹¥Ôー¥É°ãÈ¿¤Ê¤É¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë³ÝÀî»Ô¤Î¸©Æ»

¡ãÎëÌÚ¹¯ÂÀµ­¼Ô¡ä

¡Ö³ÝÀî»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¤¹¡£ÆüË×¤¬¶á¤¯¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¥¹¥Ôー¥É°ãÈ¿¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëµ¡³£¤òÀßÃÖ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×

·Ù»¡¤¬Â®ÅÙ°ãÈ¿¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èá»´¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸½¾ì¤Ç¤¹¡£11·î4Æü¸á¸å5»þÈ¾º¢¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ç¾èÍÑ¼ÖÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¡£°ìÊý¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¸«ÄÌ¤·¤¬¤è¤¯¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤Ä¤¤¥¹¥Ôー¥É¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£

¤â¤¦1¤Ä¡¢¸©·Ù¤¬µ¤¤òÙæ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤ÎÂ¿È¯¤Ç¤¹¡£

11·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î10Æü´Ö¤Ë¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢»àË´¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤¬2·ï¡¢½Å½ý¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤¬1·ï¡¢·Ú½ý¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤¬4·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

5ÆüÍ¼Êý¤Ë¤ÏÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¾¾²¬¤Ç¹âÎð¤ÎÃË½÷2¿Í¤ò¤Ï¤Í¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»ÔÀ¾»³¤Î¼«¾Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤ÎÃË¡Ê51¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»ö¸Î¤ÎÍÍ»Ò¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡ã³ÝÀî·Ù»¡½ð µÈÅÄ¹ä»Ö¸òÄÌ²ÝÄ¹¡ä

¡Ö°ÂÁ´¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤òÁ´°÷¤¬²æ¤¬»ö¤ÈÂª¤¨¤Æ°ÂÁ´³ÎÇ§¡¢°ÂÁ´Â®ÅÙÅù¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐËÉ¤²¤ë¡£¤É¤ó¤Ê»ö¸Î¤Ç¤âÀäÂÐ¸«¤Æ¤¤¤ëÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤éÂç¾®Ìä¤ï¤º¿½¹ð¤¹¤ë¡¢ÆÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×

·Ù»¡¤Ï11·î6Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢¥¹¥Ôー¥É°ãÈ¿¤ÎÅ¦È¯¤Ê¤É¸©ÆâÁ´°è¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤òËÉ¤®¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£