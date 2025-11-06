11月6日、新潟県上越市の中川幹太市長と新たに市長に就任する小菅淳一さんが上越市長選後初めて顔を合わせ、事務手続きの引き継ぎを行いました。

6日、上越市役所に穏やかな表情を見せ現れたのは、上越市の次の市長・小菅淳一さんです。



10日の市長就任を前に、市長選挙後初めて中川市長と顔を合わせ、事務手続きの引き継ぎを受けました。



2人の間に会話はなく、それぞれが事務引き継ぎ書に淡々と署名。最後に中川市長から小菅新市長に引き継ぎ書が手渡されました。





【小菅淳一 氏】「（字が）カクカクとなって、緊張してしまった。恥ずかしい。これからスタートということで、本当に身の引き締まる思い。一生懸命やっていきたいというのが今の気持ち」一方、相次ぐ不適切発言などにより民意が離れた中川市長は「自然災害などに臨機応変に対応できる市政を目指してほしい」とエールを送った上で、自身の今後については…【上越市 中川幹太 市長】「上越市はものすごくたくさんの魅力があるので、色んなところに発信できるようなチャンスをこれからも民間の立場でつくっていきたい」上越市役所では7日、中川市長の退任セレモニーが行われます。