¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÉÍÌ¾¸Ð¾Þ¡Û´ÝÌî°ì¼ù¡¡Í½ÁªÆÍÇË¤·¤ÆÂç²ñÏ¢ÇÆ¤ËÁ°¿Ê¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÍ¥½Ð¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î£Çµ¡ÖÉÍÌ¾¸Ð¾Þ¡¡³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£¶Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Î£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡´ÝÌî°ì¼ù¡Ê£³£´¡á¼¢²ì¡Ë¤Ï£²£Ò¤Ï£¶¥³¡¼¥¹¤«¤éºÇÆâ¤òº¹¤¹¤â»ö¸ÎÄú¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ£´Ãå»ß¤Þ¤ê¡£¸åÈ¾£¸£Ò¤Ï£´¹æÄú¤«¤é¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤Ç£³¥³¡¼¥¹¤òÃ¥¼è¤â¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é¿¤Ó¤¿¿û¾ÏºÈ¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢Å¸³«¤Ê¤¯£´Ãå¡£ÆÀÅÀÎ¨£·¡¦£°£°¤Î£µ°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡½àÍ¥¤Ï£²¹æÄú¡£±¦ÎÙ¤Î£³¹æÄú¤Ë¤Ï¿¤Ó¶¯Îõ¤Ê¿û¤¬¤¤¤ë¤¬¡Ö´°Á´¤Ê½ÐÂ·¿¡£²ó¤êÂ¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÏËþÂ¡£ÉáÄÌ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¿¤Ó¤Ï¾å¤¬·ë¹½¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢½ÐÂ´ó¤ê¤Î½®Â¤òÀ¸¤«¤»¤ëÆâÏÈ¤Ê¤é¤Ð¹¥Áö¤Ï²ÄÇ½¤À¡£
¡¡Á°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¤Ç½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï¤«¤é¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï¸½ºß£±£¹°Ì¤È¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÏ¢ÇÆ¤È¸À¤¦¤è¤ê¡¢¾Þ¶â¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£´èÄ¥¤Ã¤ÆÍ¥½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾Þ¶â¤Î¾åÀÑ¤ß¤ÈÂç²ñÏ¢ÇÆ¤Ø¡¢¤Þ¤º¤Ï³Î¼Â¤ËÍ¥½ÐÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤à¡£