息子のプレゼントも丸投げ？妻にATMとして冷たく扱われ…＜義弟が離婚を決意するまで 5＞【本当にあった読者のはなし Vol.124】
■家事育児担当だけじゃなく、まるでATM？
「息子が、誕生日のときに『ゲームが欲しい！』って言ったんです」
そう言って、義弟は少し目を伏せました。
「そのとき、彼女がこう言ったんですよ。『パパに言いな！』って」
それは冗談ではありませんでした。声のトーンは冷たく、まるで「あんたが払うのが当然でしょ」というように、突き放すような言い方だったそうです。
「その瞬間、ああ、この家では僕がお金を出す“係”なんだって思いました」
彼は苦笑しました。
奥さんは生活費を預かっているのに、子どものものに関しては一切財布を開かない。プレゼントも外食も、息子の服も、全部彼の小遣いから。
「食費も日用品も、僕のポケットから出てました。お金の使い道を聞くと、『細かい男ね』って言われるんです」
■高級ランドセルを買えないと「ケチ」扱い
ランドセルを買うときも、奥さんは当然のように高級ブランドを選びました。
「無理だよ」と言うと、返ってきたのは一言。
「ケチ」
その瞬間、彼の中で何かが静かに切れたといいます。
「僕、怒るよりも情けなかったです。一緒に暮らしてるのに、もう“家族”じゃないんだなって」
その言葉に、私も胸が痛くなりました。
「息子が『パパ、いつもありがとう』って言ってくれたとき、涙が出そうになりました。あの一言がなかったら、もう続けられなかったと思います」
彼の声はかすかに震えていました。
その震えに、私は彼がどれだけ長く耐えてきたのかを悟りました。
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。