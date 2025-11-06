辛すぎる現実に吐き気が…それでも向き合わなくては【妊娠中の妻にかくされた秘密 Vol.32】
※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
結婚3年目を迎えた主人公の妻が、待望の妊娠。だが、本格的につわりが始まると、妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は"実家に帰る"という置き手紙を残して姿を消してしまう。そこで夫が義母に確認すると、妻は実家に帰っていなかった。
そんな中、妻から「早く会いたい」とハート付きのメッセージが届く。しかし、すぐに送信取り消しになり、「送り先を間違えた」と電話がくる。怪しんだ夫は妹に相談し、居場所を突き止めることに。一週間後、妹から送られてきた写真には、妻と男性、子どもの3人が写っていた。
夫は妻の裏切りを確信し、探偵事務所に調査を依頼。一方夫が妻のパソコンを調べると、SNSに「明日はデート」と書かれていた。調査の結果、相手は離婚歴のある妻の元上司だと判明。さらに翌日、探偵から2人がホテルに入る様子を押さえた写真が届いて…。
裏切りの事実を知った以上、妻と何も話さないわけにはいきません。
何度電話をかけても相変わらず繋がらず、夫は仕方なくメッセージを送信。
さすがに「田所さん」と名前を出すと、すぐに妻から電話がかかってきて…!?
(おにぎり2525)