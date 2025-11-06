学校カスハラ、都教委がガイドライン案を公表…面談５回以上で心理士や弁護士が助言も

理不尽な要求対策で面談は録音

東京都教育委員会は６日、高圧的な保護者に対応する教員向けのガイドライン（手引）の骨子案を正式に公表した。

面談が５回以上続いた場合、保護者と学校双方から心理士や弁護士らが意見を聞き取り、第三者的な立場から助言する場を設けることも盛り込んだ。来年度に手引の運用を始め、教員の心理的負担の軽減や、長時間労働の是正につなげたい考えだ。（柏木万里、岡本立）

骨子案では、一部保護者の暴言や中傷、理不尽な要求を念頭に、通話や面談は事前に通知した上で録音するとしたほか、保護者側による録音も認めると明記した。面談は「放課後３０分まで（状況により１時間まで延長可）」で、最初の電話・来訪は日程調整にとどめるとした。教員が長時間拘束されるのを防ぐ狙いがある。

さらに、面談が５回以上に及んだ場合、弁護士に代理対応を任せるとともに、都教育相談センター内に新たに設ける「コミッティ（委員会）」への相談も促すとした。委員会は、心理士や弁護士、医師ら専門家で構成し、学校と保護者の双方から第三者として意見を聞き、問題解決に向けて助言する。

ガイドラインの策定作業は、顧客の暴言や不当な要求から就業者を守る「東京都カスタマーハラスメント防止条例」が４月に施行されたことを受けて始まった。都教委は年度内に内容を確定させ、来年度から都立各校で適用するほか、区市町村立の小中学校などでの活用も見込む。保護者や地域にも内容を周知する。