94年アメリカW杯からインスピレーション…ドイツ代表、クラシカルな新ユニフォーム発表
ドイツサッカー連盟とアディダスは5日、ドイツ代表チームが着用する新ユニフォームを発表した。
アディダスのお膝元でもあるドイツ。発表された新たなホームキットでは、白をベースに国旗の色でもある赤、金、黒を配色。過去の栄光を称え、これまでの象徴的なユニフォームへのリスペクトを表現したものになっている。肩から胸元へ流れ込む三色のダイヤモンド、シェブロン（山型形状）のデザインは、1994年にアメリカで開催されたワールドカップ時にドイツ代表が着用していたモデルにインスピレーションを得ている。
ドイツ代表は現在、FIFAワールドカップ26欧州予選グループAを4試合終え、スロバキア代表と勝ち点9で並んで首位に立つ。14日にルクセンブルク代表とアウェー、17日にホームでスロバキア代表と対戦。ワールドカップ本大会出場が懸かる大事な残る2試合の初戦となるルクセンブルク代表戦で新ユニフォームをお披露目する予定となっている。
