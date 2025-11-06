日経225先物：6日22時＝160円高、5万1020円
6日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比160円高の5万1020円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万883.68円に対しては136.32円高。出来高は4431枚となっている。
TOPIX先物期近は3323ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.55ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51020 +160 4431
日経225mini 51015 +155 94881
TOPIX先物 3323 +9.5 4374
JPX日経400先物 30005 +35 781
グロース指数先物 700 +0 510
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3323ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.55ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51020 +160 4431
日経225mini 51015 +155 94881
TOPIX先物 3323 +9.5 4374
JPX日経400先物 30005 +35 781
グロース指数先物 700 +0 510
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース