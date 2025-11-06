　6日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比160円高の5万1020円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万883.68円に対しては136.32円高。出来高は4431枚となっている。

　TOPIX先物期近は3323ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.55ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51020　　　　　+160　　　　4431
日経225mini 　　　　　　 51015　　　　　+155　　　 94881
TOPIX先物 　　　　　　　　3323　　　　　+9.5　　　　4374
JPX日経400先物　　　　　 30005　　　　　 +35　　　　 781
グロース指数先物　　　　　 700　　　　　　+0　　　　 510
東証REIT指数先物　　売買不成立

