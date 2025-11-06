西田有志愛用の「ザムスト アームスリーブ ショート」が一般発売開始

6日（木）、スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」を展開する、日本シグマックス株式会社が「ザムスト アームスリーブ ショート」を新たに発売することを発表した。

本製品は、動きやすさを追求した前腕専用スリーブで、製品上端に編み込まれたポリウレタン糸の滑り止めにより、激しい動きでもズレ落ちを抑制。さらに前腕部を圧迫することで、疲労につながる筋肉の無駄な揺れを抑えることができるアイテムだ。

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンに所属する西田有志と、スポンサーシップ契約を締結しているザムスト。これまで本製品は特注対応で提供されていたが、西田が試合で着用する姿が注目される中で「ショート丈のアームスリーブを市販化してほしい」との要望が多数あり、6日（木）より一般発売される運びとなった。

今回の一般発売の開始に伴い、西田は以下のコメントを発表している。

「この『ザムスト アームスリーブ ショート』は試合の時に必ず着けさせていただいています。僕自身、前腕の筋肉に少しだけコンプレッションが欲しく、実現していただきました。非常に使用感もよく、使いやすいアイテムです」

「いつも試合で愛用している『ザムスト アームスリーブショート』が皆様に向けて新発売されることになりました。このショートスリーブは今まで特注で作って頂いていて、長さのこだわりだったり、締め付け感の調整だったりと言うものを度々重ねて開発をして、現状ものすごくいいものになっています。なので、各試合でも必ずつけて試合をしています。今ではなくてはならないぐらいの感覚で使っていますので、皆さんもぜひご購入して体験してみてください」