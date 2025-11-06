野球日本代表「侍ジャパン」は６日、新たなオフィシャルパートナーにリカバリーウエアＢＡＫＵＮＥで話題の「ＴＥＮＴＩＡＬ（テンシャル）」が就任したと発表。この日、サンマリンスタジアム宮崎で会見が行われ、侍ジャパンの井端弘和監督（５０）、ＴＥＮＴＩＡのＬ中西裕太郎代表取締役ＣＥＯが登壇した。

日頃から同社の商品を使用している井端監督は「私が侍ジャパンの監督になって、いち早く侍ジャパンを協力したいと言っていただき、ＴＥＮＴＩＡＬの製品を使わせていただくようになった」とし、「やはり野球選手、特に代表の戦いでは日頃の試合よりきついこともあるので、リカバリーが非常に大事になる」と、商品をＰＲした。

この日は侍ジャパン使用の白を基調とした寝具ウェアを発表。「『白はないのか』とずっと（担当者に）言ってきたんですけど、ここできたかと。カッコいいでうし、うれしく思います」とコラボ商品の完成を喜んだ。 同社はトップチームだけではなく、社会人、Ｕー２３、大学、Ｕー１８、Ｕー１５、Ｕー１２、女子野球日本代表も含み、各世代の野球代表をサポートするという。