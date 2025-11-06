「どの服にも合うから重宝する！」【しまむら】着回し力抜群♡「アイボリーパンツ」

着まわしの利くサッと穿けるパンツがあれば、コーデに悩む時間のない忙しい朝の救世主になってくれるかも。今回は@miu___wearさんが【しまむら】で見つけた「アイボリーパンツ」にフォーカスします。きれいめにもカジュアルにもヘビロテでき、大人コーデにも取り入れやすそうだから、おしゃれな着こなしもぜひ参考にしてみて。

着回し力優秀カラー & 美シルエットでヘビロテ必至！？

【しまむら】「cho ＊ 1タックカーブPT」\1,639（税込）

@miu___wearさんが「合わせやすくて重宝する」と紹介するアイボリーパンツ。ナチュラルなカーブデザインは脚のラインを拾いにくく、美脚見えもしそうです。ノルディック柄セーターを主役にした淡色コーデでは、優しいトーンでカジュアルすぎない上品さを演出。シンプルなワンツーコーデも、洗練された印象に格上げできるかも。

ジャケットで秋顔にアップデート

同じパンツでも、チェックジャケットを羽織ればきちんと感がアップ。アイボリーはブラウンとの相性もよく、ジャケットコーデでシーズンムード高まる着こなしが楽しめそうです。白のトップスで清潔感をプラスし、黒の小物で全体を引き締めれば、抜け感ある大人のきれいめカジュアルスタイルに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M