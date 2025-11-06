可愛いのみーーーっけ♡【3COINS】お部屋の雰囲気を変えたい時に！「刺繍カーテン」

お部屋の模様替えをしたいけど、大きな家具やインテリアを買い換えるのは大変……という人におすすめなのが【3COINS（スリーコインズ）】の「刺繍カーテン」です。手軽に設置できて、価格もリーズナブル。おすすめの商品をピックアップしました。

シンプルでかわいい！ フラワーモチーフカーテン

お部屋の中に華やかでかわいらしい雰囲気を取り入れるなら「刺繍カフェカーテン デイジー」はいかが？ ぷくっとした刺繍が高見えするデイジーモチーフのカーテン。透け感がある素材なので、お部屋に設置しても圧迫感がないかも。価格は\330（税込）です。

キッチンで使いたい！ パンモチーフのカーテン

食べ物モチーフが好きな人なら思わずときめいてしまいそうなこちらは「刺繍カフェカーテン パンライフ」。クロワッサンやプレッツェル、バゲットなどが刺繍でデザインされたカフェカーテンです。キッチンの棚や小窓に設置すれば、目に入るたびに笑顔になれそう。突っ張り棒に通すだけで、簡単に取り付けできます。\330（税込）。

