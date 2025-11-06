日本維新の会・吉村洋文代表（大阪府知事）が６日、カンテレ「ｎｅｗｓランナー」（関西ローカル）に出演した。

番組では、日本維新の会・藤田文武共同代表の公金環流報道が伝えられた。自民と連立政権を組む表明をした後に浮上した問題であることから、今後、高市首相が野党から追及を受ける可能性もあると問われると「野党の追及を受けたら藤田さんが説明していることを、今日僕が言ったことをどんどん言えばいいと思うんですよ。もっと厳しくしたらいいと思いますよ。公金を使った発注。他の政党はどういう発注をしているんですか、どういう発注がどこまで許されるんですか。秘書の発注は禁止しましょう。僕らの問題なので僕らは内規でやりますけど。法律でやりますか、とか。ビラ業務っていうのは必ず政治家に出てくるので」と説明した。

亀裂のきっかけになる可能性は、と追及されると「これは維新の課題、問題。維新の中で起きていることなので、まずは僕たちがちゃんとすること。他党がどうこうではなくて、僕たちがちゃんとするべきことだという風に思っているので、そこに僕は影響はないと思います。他党がもしこれについて問題があるとなれば、僕らもちゃんと説明をしたうえでルールを作ればいいと思います」と話した。