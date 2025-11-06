　◇ラグビーリポビタンDツアー2025　日本―アイルランド（2025年11月8日　ダブリン）

　日本ラグビー協会は6日、8日にアイルランド代表と対戦する日本代表の登録メンバー23人を発表し、今週からチームに合流したSH斎藤直人（トゥールーズ）らの先発が決まった。世界ランキングは日本が13位、アイルランドが3位で、通算対戦成績は日本の1勝11敗。

　7―61で敗れた1日の南アフリカ戦からは先発3人が変更となり、斎藤の他にはLOエピネリ・ウルイヴァイティ（相模原）、No・8マキシ・ファウルア（東京ベイ）が先発。代わってLOジャック・コーネルセン（埼玉）、FL/No・8リーチ・マイケル（BL東京）がリザーブ待機となった。同じくリザーブ入りしたSO/FB小村真也（トヨタ）は、出場すれば代表初キャップとなる。

　日本は今秋初戦となった10月25日のオーストラリア戦では15―19と健闘も、世界ランキング1位でW杯2連覇中の南アフリカには全局面で劣勢となり、今年初の60失点以上となる大敗。故障や脳震とうによる離脱者も出る逆境の中、世界3位の相手に真価を試される一戦となる。

　▽日本代表登録メンバー

　＜1＞小林　賢太（東京SG）6C

　＜2＞佐藤　健次（埼玉）6C

　＜3＞竹内　柊平（東京SG）21C

　＜4＞エピネリ・ウルイヴァイティ（相模原）8C

◎＜5＞ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）29C

　＜6＞ベン・ガンター（埼玉）16C

　＜7＞下川　甲嗣（東京SG）20C

　＜8＞マキシ・ファウルア（東京ベイ）21C

　＜9＞斎藤　直人（トゥールーズ）24C

　＜10＞李　承信（神戸）26C

　＜11＞長田　智希（埼玉）23C

　＜12＞チャーリー・ローレンス（相模原）6C

　＜13＞ディラン・ライリー（埼玉）35C

　＜14＞石田　吉平（横浜）7C

　＜15＞矢崎　由高（早大）7C

　＜16＞平生　翔大（東京SG）1C

　＜17＞祝原　涼介（横浜）4C

　＜18＞為房　慶次朗（東京ベイ）17C

　＜19＞ジャック・コーネルセン（埼玉）26C

　＜20＞リーチ・マイケル（BL東京）91C

　＜21＞藤原　忍（東京ベイ）18C

　＜22＞小村　真也（トヨタ）0C

　＜23＞広瀬　雄也（東京ベイ）4C

　※◎は主将。Cはキャップ