◇ラグビーリポビタンDツアー2025 日本―アイルランド（2025年11月8日 ダブリン）

日本ラグビー協会は6日、8日にアイルランド代表と対戦する日本代表の登録メンバー23人を発表し、今週からチームに合流したSH斎藤直人（トゥールーズ）らの先発が決まった。世界ランキングは日本が13位、アイルランドが3位で、通算対戦成績は日本の1勝11敗。

7―61で敗れた1日の南アフリカ戦からは先発3人が変更となり、斎藤の他にはLOエピネリ・ウルイヴァイティ（相模原）、No・8マキシ・ファウルア（東京ベイ）が先発。代わってLOジャック・コーネルセン（埼玉）、FL/No・8リーチ・マイケル（BL東京）がリザーブ待機となった。同じくリザーブ入りしたSO/FB小村真也（トヨタ）は、出場すれば代表初キャップとなる。

日本は今秋初戦となった10月25日のオーストラリア戦では15―19と健闘も、世界ランキング1位でW杯2連覇中の南アフリカには全局面で劣勢となり、今年初の60失点以上となる大敗。故障や脳震とうによる離脱者も出る逆境の中、世界3位の相手に真価を試される一戦となる。

▽日本代表登録メンバー

＜1＞小林 賢太（東京SG）6C

＜2＞佐藤 健次（埼玉）6C

＜3＞竹内 柊平（東京SG）21C

＜4＞エピネリ・ウルイヴァイティ（相模原）8C

◎＜5＞ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）29C

＜6＞ベン・ガンター（埼玉）16C

＜7＞下川 甲嗣（東京SG）20C

＜8＞マキシ・ファウルア（東京ベイ）21C

＜9＞斎藤 直人（トゥールーズ）24C

＜10＞李 承信（神戸）26C

＜11＞長田 智希（埼玉）23C

＜12＞チャーリー・ローレンス（相模原）6C

＜13＞ディラン・ライリー（埼玉）35C

＜14＞石田 吉平（横浜）7C

＜15＞矢崎 由高（早大）7C

＜16＞平生 翔大（東京SG）1C

＜17＞祝原 涼介（横浜）4C

＜18＞為房 慶次朗（東京ベイ）17C

＜19＞ジャック・コーネルセン（埼玉）26C

＜20＞リーチ・マイケル（BL東京）91C

＜21＞藤原 忍（東京ベイ）18C

＜22＞小村 真也（トヨタ）0C

＜23＞広瀬 雄也（東京ベイ）4C

※◎は主将。Cはキャップ