金箔ソフトに、のどぐろや白えびの弁当！北陸4県の美味しいものが集結した物産展が松坂屋上野店で開催されています。

さっくさくに揚がった富山名物・白えびの天ぷらや、極太麺に越後味噌をあわせた新潟を代表するラーメンの一つ、濃厚味噌ラーメン！松坂屋上野店で、北陸の美味しいものが勢ぞろいした物産展が開催中です。

お客さん

「いろいろな品数があるので、見るだけでも楽しい。つい買いたくなっちゃう」

思わず目移りしちゃう商品が揃う中、今回の目玉は、きらりと光る“ゴールドグルメ”！金箔があしらわれた和菓子や、“白えび”と“のどぐろ”の贅沢なお弁当にも金箔をパラッと。

お客さん

「金沢らしさは出る。楽しいなとは思います」

中でも、ひときわ輝いていたのが…

記者

「金箔ソフトクリームと書いてあります。ソフトクリームが金箔で覆われています」

石川県の老舗お茶店が作るほうじ茶ソフトに「金箔」をまるまる1枚乗せた贅沢な一品。

記者

「美味しい！金箔とほうじ茶を一緒に食べられるなんて贅沢です」

イベントは今月10日までです。