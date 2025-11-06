歌手でタレント、女優のはいだしょうこが６日に自身のＳＮＳを更新。元トップアイドルとの２ショットを公開した。

はいだはインスタグラムに「先日ＯＡのＴＶＱ「ちょっと福岡いってきました！」のロケの時のお写真 Ｗしょうこで」と書き始め、女性デュオ「Ｗｉｎｋ」で人気を集めた女優の相田翔子との２ショットを複数枚アップ。続けて「最近、相田翔子ちゃんと一緒のお仕事の時は、私がしっかりお姉さん担当になる だから、積極的に動いて話すわたし。普段は、なかなかないから珍しいんだけどね プライベートでは、相田翔子ちゃんがしっかりお姉さん あったかく、優しく包んでくれる 最近、こんな形になってきているんだけど もともと、人について行くタイプの私が、人を引っ張っていくのを頑張りすぎると、涙ちゃんに そうなる前に、バトンを受けとってくれて、ちゃんと見ていてくれる、優しい「しょーちゃん」に感謝です いつも、ありがと」と相田への感謝をつづった。

この投稿にファンからは「お二人の笑顔 いやされます」「美女コンビ」「なんか姉妹に見えます」「自然な笑顔と清潔感のナチュラル美人」「仲良しロケ良かったですね」「可愛いが過ぎる」などの声が寄せられている。