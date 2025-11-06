6人組グループ・SixTONESの初となる5大ドームツアーを収めた音楽映像作品『YOUNG OLD』が、6日発表の『オリコン週間映像ランキング』で3部門同時1位を獲得。史上2組目となる、ファースト音楽映像作品から6作連続で3部門同時1位を達成しました。

初週売り上げは、DVDが6.6万枚、Blu-ray Disc（以下BD）が14.4万枚で、『週間DVDランキング』と『週間BDランキング』ともに初登場1位を獲得。また、音楽作品のDVDとBDを合計した『週間ミュージックDVD・BDランキング』でも、合計売り上げ21.0万枚で1位に。初週売り上げでも史上2組目となる、ファースト音楽映像作品から6作連続で20万枚超えを達成しました。

本作は、2025年1月から4月にかけて開催された同名ドームツアーより、1月27日に行われた東京公演最終日の模様を映像化した作品です。

初回盤には、各公演のMCダイジェストやビジュアルコメンタリーに加え、東京公演最終日で披露された全楽曲のライブ音源を収録した特典CDが付属。通常盤には、福岡・大阪・北海道・愛知の各公演で『会場別曲』として披露された4曲のパフォーマンス映像や、ツアードキュメントが収録されています。

オリコン調べ（2025/11/10付）