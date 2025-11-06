中国出身の女性芸人・いぜん（27）が6日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。初恋の芸人の名前を明かした。

恋愛のトークをする中で、いぜんは「初恋の芸人を当ててください」と突然、クイズを出題。ヒントはナイツらと同じ世代の芸人。「あんまりテレビで言ってない。共演したこともまだなくて」と語り、「だから（千鳥の）大悟じゃねぇよ」とネタをしっかり挟んだ。

正解は「麒麟」川島明。「まだ会ってなくて（同期の）青木マッチョは週3くらいで会ってて…」と同期のお笑いコンビ「かけおち」の青木マッチョへの嫉妬心をあらわにした。青木は川島がMCを務めるTBS「ラヴィット！」への出演でブレークを果たしている。

「2番目に好きな先輩は石田さんで」とノンスタイル石田明の名前を挙げた。石田とはNSC時代に講師として対面したことを明かした。

MCのナイツ・塙宣之は「今度石田くん仲良いからセッティングしてご飯開いて、石田くんを初のスキャンダルに陥れよう」と笑いながら提案。すると、いぜんは「はい、頑張ります」と即答。「もうちょっと頑張ってメークしますわ。今日はちょっと手抜いた」と笑いをとった。

塙は「俺、好感度下げたいからノンスタイルの、一回。ノンスタイルとサンドウィッチマンの好感度下げないといけないから」とおどけた。