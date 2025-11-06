“女性トイレだけに長い行列ができる問題”の改善に向けた政府の会議が、6日にスタートしました。この問題の根底に潜む、私たちの「無意識の思いこみ」について考えてみたいと思います。

【女性トイレ混雑問題】男女の比率に応じて動かせる「壁」

「女性の方が少なく設置されている」1000か所以上のトイレを調査すると…

50代女性

「私たち空港から来たけど、20人くらい並んでいて諦めますよね」



20代女性

「映画の上映前とか上映後、すごく混むじゃないですか。それ結構困ります」





多くの女性が、一度は経験したことのある「トイレの行列」。20代女性「男性が並んでいるのって見たことないなと思ってるので、女性だけ並んでるなみたいな」

10月に閉幕した「大阪・関西万博」でも…



高柳キャスター

「夢洲駅のトイレです。40人から50人ほどでしょうか、かなり並んでいます」



なぜ女性用トイレだけ行列が出来てしまうのか？



全国1000か所以上のトイレを調査した行政書士の百瀬まなみさんによると…

全国1000か所以上のトイレを調査 百瀬まなみさん

「どこもかしこも圧倒的に男子トイレの数が多い。手間のかかる女性の方が、数が少なく設置されているために、イヤでも行列になるんです」



実際、トイレの利用時間については、男性は35秒、女性は105秒と女性が男性の3倍かかるという調査結果もあります。

3年ほど前、駅のトイレで行列に並んだことをきっかけに「トイレの案内板」などから便器の数を調査し始めた百瀬さん。



男性トイレは女性トイレと比べ、約1.7倍多く設置されているといいます。



全国1000か所以上のトイレを調査 百瀬まなみさん

「悪くても（男女トイレの）便器の同数、最終的には待ち時間の平準化を目指して欲しいと思っております」

女性トイレだけ行列問題 改善策の議論スタート

行列解消に向けて、国土交通省は有識者会議を開催。今後、トイレの設置数の基準を見直すなど、ガイドラインをとりまとめる方針が発表されました。

日本トイレ協会 小林純子名誉会長

「10年後にまた同じように、『女性ばっかり待っているのよ』というような発言が出てこない世界になるといい」



女性トイレの行列は解消できるのか。街の人に聞いてみると…



20代女性

「もう少し個数を増やしてくれたら、朝とか通勤ラッシュとか、ストレスなく使用できるのでは」



すぐに女性トイレを増やすことは難しいですが、群馬県にある大型イベントや展示会が行われる施設では…

Gメッセ群馬 船橋真館長

「こちらが動く壁になります」



男性トイレと女性トイレの仕切りとなっている壁。来場者の数や男女の比率に応じて、仕切りを動かせる仕組みを導入しています。

通常は、個室の数が2（女性）対1（男性）のところ、最大で3対1に増やせるんだそう。その効果は…



Gメッセ群馬 船橋真館長

「100％とは言えないと思いますけども、もちろん数が増えたことによって、多少の混雑の緩和にはつながっている」



長く続いてきた不公平。女性トイレの行列は解消されるでしょうか。

根底に「無意識の思い込み」 解消するには？

井上貴博キャスター：

アンコンシャス・バイアス研究所の守屋智敬代表によると、この問題の奥には「アンコンシャス・バイアス＝無意識の思い込み」が潜んでいるといいます。

女性のトイレ行列問題でいうと、設計者は「男女同じ面積でトイレを作ればいい」、利用者は「（女性のトイレの）行列は仕方ない」と、両者に無意識の思い込みがあるということです。



出水麻衣キャスター：

今回は女性にフォーカスが当たっていますが、お化粧をする男性もいるので、（男性トイレに）パウダーコーナーがあったらいいとか、双方の視点で提案する時期に入っていると感じます。



井上キャスター：

アンコンシャス・バイアスが悪いという訳ではなく、癖に気づくことがまず重要だということです。

トイレでいうと、おむつ替えスペース、授乳室は、女性用トイレのみにあることが多いですが、これも“女性の役割”という無意識の思い込みだといいます。



解消するためには、▼決めつけない・押し付けない、▼相手の表情・態度など「サイン」を見る、▼自分の“モノの見方”のクセを知ることが大事だということです。



アンコンシャスバイアス研究所の守屋代表は、「アンコンシャス・バイアスに気づくことは、多様性を認め合う社会の実現の第一歩」だとしています。



自分や周りの可能性を狭めることになってしまうのだなと感じます。



出水キャスター：

SNSなどをを見ていると、アルゴリズムによって、より強固なアンコンシャス・バイアスになってしまう可能性もありますから、反対の情報に触れてみる努力も必要かもしれません。