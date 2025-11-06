¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡¡¡Ö½÷À³ÕÎ½¤Ê¤¼£²¿Í¡×¤Î¼ÁÌä¤ËÇú¾Ð¥¢¥ó¥µ¡¼¡Ö»ä¤âÆþ¤ì¤ë¤È£³Ì¾¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£¶Æü¡¢»²µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂåÉ½¼ÁÌä¤Çà½÷À³ÕÎ½¿ôá¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÏÀÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÎòÂåÆâ³Õ¤ÎÃæ¤Ç¡¢½÷À³ÕÎ½¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®Àô½ã°ìÏº»á¡¢°ÂÇÜ¿¸»°»á¡¢´ßÅÄÊ¸Íº»á¤Î³ÆÆâ³Õ¤Ç£µ¿Í¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤Ç¤ÏÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤È¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê£²¿Í¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î±öÂ¼¤¢¤ä¤«»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¡ÖÁÈ³Õ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¹â»ÔÆâ³Õ¤Ï½÷ÀÂç¿Ã¤¬£¶¿Í¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬£²¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤ÎÆâ³Õ¤Ç¡¢¤Ê¤¼£²¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÁíÍý¤Ë¤ª¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö³ÕÎ½¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´°÷»²²Ã¡¢Á´À¤ÂåÁíÎÏ·ë½¸¤Î¹Í¤¨¤ÇÁÈ³Õ¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¯ºö¤ò°ìÊâ¤Ç¤âÆóÊâ¤Ç¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Å¬ºàÅ¬½ê¤ÎÉÛ¿Ø¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤¬¡Ø¤«¤Ê¤ê½÷À¤¬Â¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î½÷À¤Ï£²¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÒ»³Âç¿Ã¡¢¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¡¢»ä¤âÆþ¤ì¤ë¤È£³Ì¾¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¢¤½¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î½÷ÀºâÌ³Âç¿Ã¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢ËÜ²ñµÄ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£