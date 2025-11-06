ズワイガニ漁解禁「最も豊漁」も…今後減る可能性 “救世主”となるか？お手頃「オオズワイガニ」広がる
6日、各地でズワイガニ漁が解禁されました。今年は調査を始めて以降、一番の豊漁が見込まれています。しかし、今後はとれる数が減ってしまう可能性があるといいます。
■各地でズワイガニ漁が解禁
透き通った身が光る「かにしゃぶ」に、カニ本来の甘さが楽しめる「焼きガニ」も。
各地でズワイガニ漁が解禁された6日。都内のカニ料理専門店では、本格的な“カニシーズン”の到来を喜んでいました。
活かに 北斗 阿保東基店主
「豊漁になれば豊漁になるほどテンション上がります」
ズワイガニは昨シーズン“大豊漁”。値段も手頃だったといいます。
活かに 北斗 阿保東基店主
「（去年）11月初めと2月入ってからは、おととしに比べ（仕入れ値が）半値近くに下がった。昨年と同じくらいの豊漁を期待しております」
福井県でも6日、ブランドズワイガニ「越前がに」漁が始まりました。漁師もうなる、豊漁ぶりです。越前がに漁師にとっては、この日がお正月。漁港も大にぎわいです。
漁師
「オスのズワイは平年並みに結構とれてますんで。全国の皆様に喜んでもらえたら」
午後には、初競りも行われました。今年のズワイガニの資源量は昨シーズンより1割ほど多い見込みだということです。
■ズワイガニ今年は豊漁でも…約3年後に減り始める可能性
高級なイメージのあるズワイガニ。いま、ふるさと納税でも大人気。
ふるさと納税仲介サイトの「さとふる」では、今年1月〜10月の「カニ」の寄付は、前年の同じ時期に比べ約1.4倍に増加。中でも寄付が一番多かったのは、北海道・弟子屈町のズワイガニ。
“プチぜいたく”を楽しむ人が増えているといいます。
今年は調査開始以来、最も豊漁だというズワイガニ。ただ、今後はとれる数が減ってしまう可能性があるといいます。
水産資源研究所 主任研究員 佐久間啓さん
「徐々に悪くなる。いい状況はずっと続かないと、間違いないと思います」
現在、小さいカニが少ないことが分かっていて、約3年後にはズワイガニの量が減り始める可能性があるということです。
■“救世主”となるかも 安い「オオズワイガニ」
そんな中で、“救世主”となるかもしれないカニが、埼玉県春日部市のスーパーで調理されていた、大きなカニ。
北海道でとれた「オオズワイガニ」。ズワイガニと名前はそっくりですが、別の種類です。
2023年ごろから突然大量にとれ始めたため、ズワイガニと比べるとリーズナブル。
お店での販売額は…。
みどりスーパー 塩浦朗社長
「税込み950円」
まるっと1杯950円。店頭に並ぶとすぐに、オオズワイガニを求める人だかりが…。その後も、売り切れるたびにカニを補充。中には、大量14杯を購入した方も。
この日の朝仕入れた96杯が40分で売り切れてしまう、まさに“カニバブル”。
しかも、今年ならではの特徴もあるそうで…。
みどりスーパー 塩浦朗社長
「前の方が小さいのがいっぱいあった。ここ最近、立派なカニになった。早い、安い、うまい」