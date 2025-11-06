元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏（44）が、WBA世界バンタム級王者・堤聖也（29＝角海老宝石）をゲストに迎え、自身のYouTube「前向き教室」を更新。スーパーフライ級から4階級制覇王者の井岡一翔（志成）の転級で、ますます注目のバンタム級で堤が最も苦手とするボクサーは誰！？

堤は12月17日に両国国技館で世界5階級制覇の暫定王者ノニト・ドネア（42＝フィリピン）と対戦する。

堤自身は今回のドネアは「一発のリスクがある」危険な相手と認識しているが、細川氏は「速くて長い距離で戦うタイプが一番苦手なんじゃないかと思っている」と那須川天心（帝拳）が堤にとっては一番かみ合わない相手ではないかと指摘した。

比嘉大吾、増田陸、穴口一輝、井上拓真…。

トーナメントも含め、これまでもその時点で互角と思われる相手と躊躇（ちゅうちょ）なく戦ってきた。そして、ことごとく“激闘”になった。

そして、堤もまた“激闘”を求める。ドネア戦の後は統一戦、それが無理なら井岡との対戦を熱望する。

そんな堤も細川氏の言葉に同意。「（天心が）俺も苦手だと思うし、向こうも（俺のことが）嫌なタイプではあると思う。お互いが嫌（な相手）」と、冷静に分析した。