65ºÐ¡¦70ºÐ°Ê¾å¤Ï¸òÄÌÈñ¤¬ÂçÉý¤ª¥È¥¯¤Ë¡ªÅìµþ¤äÂçºå¤Ê¤É¼çÍ×5ÅÔ»Ô¡Ö·ÉÏ·¥Ñ¥¹¡×¤Þ¤È¤á
Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯¤¤¤Þ¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÀáÌó¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢³°½Ð¤ä¤ª¤Ç¤«¤±¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡Ö·ÉÏ·¥Ñ¥¹¡×¡£
¥Ð¥¹¤äÃÏ²¼Å´¤È¤¤¤Ã¤¿¸ø¶¦¸òÄÌ¤ò¤ª¥È¥¯¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¤äÄÌ±¡¡¢¼ñÌ£¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦²£ÉÍ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦¿À¸Í¤Î¡Ö·ÉÏ·¥Ñ¥¹¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ðËÜ¤Î¤·¤¯¤ß¡Û
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¡§°ìÈÌÅª¤Ë65ºÐ¤Þ¤¿¤Ï70ºÐ°Ê¾å¤Î½»Ì±
¡¦ÍøÍÑÈÏ°Ï¡§È¯¹Ô¼«¼£ÂÎ¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡Ê¥Ð¥¹¡¦ÃÏ²¼Å´¤Ê¤É¡Ë
¡¦¼«¸ÊÉéÃ´³Û¡§¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢ÄÌ¾ïÍøÍÑ¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê³ä°Â
¡Ú·ÉÏ·¥Ñ¥¹¤Î¼ç¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¡¦¸òÄÌÈñ¤òÂçÉý¤ËÀáÌó¤Ç¤¤ë
¡¦³°½Ðµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤ä·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¡¦À¸³èÈñ¤ä¼ñÌ£¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤ë
°ÜÆ°¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¤Ç¤¤ë·ÉÏ·¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î³èÆ°Åª¤ÊÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ëÍê¤â¤·¤¤À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¢§ÅìµþÅÔ¡§¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹
ÆâÍÆ¡§
ÅÔ±Ä¥Ð¥¹¡¦ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¡¦ÆüÊëÎ¤¡¦¼Ë¿Í¥é¥¤¥Ê¡¼¡¦ÅÔÅÅ¡ÊÅìµþ¤µ¤¯¤é¥È¥é¥à¡Ë¡¦Ì±±Ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤¬¡È¤Û¤Ü¾è¤êÊüÂê¡É¤Ë¤Ê¤ëÊØÍø¤Ê¥Ñ¥¹¡£Ç¯´ÖÎÁ¶â¤Ï½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê1000±ß¡ÊÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ê¤É¡Ë¤Þ¤¿¤Ï1Ëü2000±ß¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§
ÅìµþÅÔÆâ¤Ë½»Ì±ÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ëËþ70ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý
¿½ÀÁÊýË¡¡§
ÅÔÆâÌó150¥«½ê¤Î¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹¾ïÀßÁë¸ý¡×¤Ç¼êÂ³¤²ÄÇ½¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡¦±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¡Ë¤ò»ý»²¡£½êÆÀ³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢²ð¸îÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÆþÄÌÃÎ½ñ¤Ê¤É²ÝÀÇ¾õ¶·¤¬Ê¬¤«¤ë½ñÎà¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
»²¾È¡§ÅìµþÅÔ¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹¤Î¤´°ÆÆâ
¢§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡§·ÉÏ·ÆÃÊÌ¾è¼Ö¾Ú¡Ê·ÉÏ·¥Ñ¥¹¡Ë
ÆâÍÆ¡§
»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡¦¤Û¤È¤ó¤É¤Î»Ô±Ä¥Ð¥¹¡¦¶âÂô¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î¤Û¤«¡¢»ÔÆâ¤òÁö¤ë°ìÉôÌ±±Ä¥Ð¥¹Ï©Àþ¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£Ç¯´ÖÉéÃ´¶â¤ÏÌµÎÁ¡Á2Ëü500±ß¡Ê½êÆÀ¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ë¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§
²£ÉÍ»Ô¤Ë½»Ì±ÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ê¡¢Ëþ70ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý
¿½ÀÁÊýË¡¡§
70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÌó3¥«·îÁ°¤Ë¡¢·ÉÏ·¥Ñ¥¹¤Î°ÆÆâ¤¬Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸òÉÕ¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±Éõ¤Î¿½ÀÁ½ñ¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµºÜ¤Î¤¦¤¨¡¢ÊÖ¿®ÍÑÉõÅû¤ÇÊÖÁ÷¡£
»²¾È¡§·ÉÏ·ÆÃÊÌ¾è¼Ö¾Ú¡Ê·ÉÏ·¥Ñ¥¹¡Ë¡¡²£ÉÍ»Ô
¢§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡§·ÉÏ·¥Ñ¥¹
ÆâÍÆ¡§
¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬1Ç¯´Ö¤Ë730²ó¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾è¼Ö·ô¤ò¸òÉÕ¡£Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡¢»Ô±Ä¥Ð¥¹¡¢¤¢¤ª¤Ê¤ßÀþ¡¢¥á¡¼¥°¥ë¤ÏÁ´Àþ¡¢¤æ¤È¤ê¡¼¤È¥é¥¤¥ó¡ÊÂçÁ¾º¬¡Ý¹âÂ¢»û´Ö¡Ë¤ÎÍøÍÑ¤ÏÌµÎÁ¡£Ì¾Å´¡¦JRÅì³¤¡¦¶áÅ´¤Ê¤É¤Ï¾¯¤Ê¤¤ÉéÃ´¤Ç¾è¼Ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉéÃ´¶â¤Ï1Ç¯¤´¤È¡¢½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ1000±ß¡¢3000±ß¡¢5000±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§
Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë½»Ì±ÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ëËþ65ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý
¿½ÀÁÊýË¡¡§
¸òÉÕ¿½¹þ½ñ¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ÎÌó3¥«·îÁ°¤ËÍ¹Á÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¿½¹þ½ñ¤òµÆþ¤·¤ÆÊÖÁ÷¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿½ÀÁ¤â²ÄÇ½¡£¿½ÀÁ´°Î»¸å¡¢ÉéÃ´¶â¤òÇ¼ÉÕ¤¹¤ë¤È¥Ñ¥¹¤¬Í¹Á÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§Ì¾¸Å²°»Ô:·ÉÏ·¥Ñ¥¹¤Î¸òÉÕ
¢§Âçºå»Ô¡§·ÉÏ·Í¥ÂÔ¾è¼Ö¾Ú¡Ê·ÉÏ·¥Ñ¥¹¡Ë
ÆâÍÆ¡§
¼ç¤Ë¡¢¥ª¥ª¥µ¥«¥á¥È¥í¤¬±¿¹Ô¤¹¤ëÃÏ²¼Å´¡¦¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥à¡¢Âçºå¥·¥Æ¥£¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤¹¤ë¥Ð¥¹¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¡£·ÉÏ·Í¥ÂÔ¾è¼Ö¾Ú¡ÊIC¥«¡¼¥É¡Ë¤Ë¸½¶â¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¡ÊÆþ¶â¡Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÅÅ¼Ö¡¦¥Ð¥¹¤ò¡¢¾è¼Ö1²ó¤Ë¤Ä¤50±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§
Âçºå»Ô¤Ë½»Ì±ÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ê¡¢Ëþ70ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý
¿½ÀÁÊýË¡¡§
¼êÂ³¤¤Î¤´°ÆÆâ¡¦¿½ÀÁ½ñ¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ÎÌó3¥«·îÁ°¤ËÍ¹Á÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤¬¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¶è¤ÎÊÝ·òÊ¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¶èÌò½ê¡Ë¤Ë¡¢¥«¥é¡¼¤Î´é¼Ì¿¿¡Ê½Ä4.5Ñ¡ß²£3.5Ñ¡Ë¤ÈËÜ¿Í³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ê¤É¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§Âçºå»Ô¡§70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é·ÉÏ·Í¥ÂÔ¾è¼Ö¾Ú(·ÉÏ·¥Ñ¥¹)
¢§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡§·ÉÏ·Í¥ÂÔ¾è¼Ö¾Ú¡Ê·ÉÏ·¥Ñ¥¹¡Ë
ÆâÍÆ¡§
¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤ò¾®»ùÎÁ¶â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëIC¥«¡¼¥É·Á¼°¤Î¾è¼Ö¾Ú¡Ê1000±ßÃ±°Ì¤Ç¾å¸Â2Ëü±ß¤Þ¤Ç¥Á¥ã¡¼¥¸²ÄÇ½¡Ë¡£»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡¢¥Ý¡¼¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢Ï»¹Ã¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢¿À¸Í»Ô¥Ð¥¹¤äÊ£¿ô¤ÎÌ±´Ö¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§
¿À¸Í»Ô¤Ë½»Ì±ÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¡¢Ëþ70ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý
¤¿¤À¤·¡¢Ê¡»ã¾è¼Ö¾Ú¡¦¥¿¥¯¥·¡¼ÍøÍÑ·ô¡¦¼«Æ°¼ÖÇ³ÎÁÈñ½õÀ®¤Ê¤É¤Î´ûÂ¸À©ÅÙ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿½ÀÁÊýË¡¡§
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤ËÃ£¤¹¤ëÌó3¥«·îÁ°¤«¤é¿½ÀÁ½ñ¤¬Í¹Á÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÏ¤¤¤¿¿½ÀÁ½ñ¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¤ÆÍ¹Á÷¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Êe-KOBE¡Ë¤ÇÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¿À¸Í»Ô¡§·ÉÏ·Í¥ÂÔ¾è¼Ö¾Ú¡Ê·ÉÏ·¥Ñ¥¹¡Ë
¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡º÷¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò»È¤¦¤È¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò´ÊÃ±¤ËÄ´¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¡»¡»»Ô¡¡¹âÎð¼Ô¡¡¸ø¶¦¸òÄÌ½õÀ®¡×
¡¦¡Ö¡»¡»»Ô¡¡·ÉÏ·¥Ñ¥¹¡×
¡¦¡Ö¡»¡»»Ô¡¡¥¿¥¯¥·¡¼·ô¡×
¤Þ¤¿¡¢»ÔÄ®Â¼¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¹âÎðÊ¡»ã²Ý¡×¤ä¡Ö¸òÄÌÀ¯ºö²Ý¡×¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤Î¡Ö·ÉÏ·¥Ñ¥¹¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÄÌ±¡¤äÇã¤¤Êª¤¬¤°¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢³°½Ð¤Î¤¤Ã¤«¤±¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¾ò·ï¤ä¼êÂ³¤¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎÀ©ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
