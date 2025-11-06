横浜ガイドが現地リポ！ 大行列ドーナツ店＆絶景レストランが2025年秋、みなとみらいに誕生
2025年秋、横浜・みなとみらいに新たなグルメスポットが続々オープンしています。
横浜エリア初出店で話題の生ドーナツ専門店「I'm donut？（アイムドーナツ？）」とベーカリーカフェ「dacō（ダコー）」、そして休業中の横浜ロイヤルパークホテルが手掛けるダイニングレストラン「BAY GRILL」By Yokohama Royal Park Hotelを紹介します（画像は全て内覧会にて筆者撮影）。
それぞれにライブ感のあるオープンキッチンを備え、横浜臨港パーク店限定商品などを取りそろえています。
人気の生ドーナツ「I'm donut？オリジナル」をはじめ、「マンハッタン」「ドバイチョコレート」など新作や同店限定商品を含む、約30種類のドーナツが並びます。
注目はオーナーシェフの平子さんが開発し、人気を博したナポリドーナツの新展開となる「生ナポリドーナツ」。
生ドーナツと同じブリオッシュ生地を、ピザ窯で高温短時間で焼き上げることで生地が勢いよく膨らみ、外はパリッと中はしっとりとした新感覚のドーナツとなっています。スイーツ系から総菜系までが用意されています。
「アイムドーナツ？」の商品はテイクアウトでの販売となりますが、ワンドリンクオーダーで「ダコー」のイートインスペースを利用することができます。
目の前に広がる自然や海辺の心地よい風を感じながら、できたてのドーナツやパンを味わってみては？
営業時間：10:00〜19:00（アイムドーナツ？は完売次第閉店、イートインL.O.18:30）
定休日：不定休
アクセス：みなとみらい線 新高島駅もしくはみなとみらい駅より徒歩約15分、横浜市営バス・ベイサイドブルー「パシフィコ横浜ノース」より徒歩約5分、横浜駅東口から徒歩約22分
席数は100席で、店内の窓からは帆船日本丸、大観覧車コスモクロック21など、みなとみらいの風景が見渡せます。
筆者イチオシの「BAY GRILLサラダ」は、グリル、ソテー、スチームなど多彩な調理法を駆使し、それぞれの野菜の個性とうま味を最大限に引き出した一品です。ランチ、ディナーのコース料理にセットされているほか、ランチセットやアラカルト（ディナー）でも用意されています。
店内では、ホテルで使われていた家具や調度品などをリメイクして使用。随所に“横浜ロイヤルパークホテル”を感じられる空間となっています。
営業時間：ランチ平日 11:00〜14:30（L.O.13:30）／土日祝 11:00〜15:30（L.O.14:30）、ディナー全日17:30〜22:00（L.O.21:00）
定休日：不定休
予約：公式Webサイト（https://www.yrph.com/baygrill/）または、045-221-1177（受付時間10:00〜22:00）にて
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。
(文:田辺 紫)
