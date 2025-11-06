「めちゃくちゃ目立ちそう」ノッコン寺田、ツッコミ殺到のディズニーショット公開「ふざけんな!!オッサンやんないかい」
BreakingDown8で人気急上昇した元ラグビー日本代表でYouTuberのノッコン寺田さんは11月5日、自身のInstagramを更新。かわいらしいディズニーショットを披露しました。
【写真】ノッコン寺田のディズニーショット
「ふざけんな!!オッサンやんないかい!!爆笑」「いつもおもろいやんけ！」「修羅場をくぐり続けたミニーちゃん！」「めちゃくちゃ目立ちそう」「くまのプーさんが似合うと思う」「笑ってまうわぁ」「男前なミッキーやな〜」など、さまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】ノッコン寺田のディズニーショット
「修羅場をくぐり続けたミニーちゃん！」ノッコンさんは「ディズニー楽しみたいけどこんな感じでいい？」とつづり、1枚の写真を投稿。ミニーマウスのカチューシャを着けたソロショットです。かわいらしい格好とは裏腹に、しかめっ面で写った姿が強烈なインパクトを放っています。この投稿にはツッコミが殺到。
家族とのシュールなやりとり動画を披露自身のInstagramで家族と共にネタ動画などをたびたび公開しているノッコンさん。2日の投稿では「親父だけ浮いてて今これ」とつづり、自身だけハロウィン仮装して子どもたちにたしなめられる様子を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)