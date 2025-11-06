アベンジャーズなどに出演したエリザベス・オルセンさんとナインが遭遇

ドジャースのナインと遭遇した“ガチファン”の大物が話題になっている。デーブ・ロバーツ監督らは4日（日本時間5日）、米放送局「ABC」の米人気番組「ジミー・キンメル・ライブ」に出演。そこでエリザベス・オルセンさんと遭遇していた。

この番組にはロバーツ監督との他にキケことエンリケ・ヘルナンデス内野手、ウィル・スミス捕手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手が出演。この日、オルセンさんも同番組に出演していた。

オルセンは、映画「アベンジャーズ」シリーズへの出演などで知られるハリウッド女優。大のドジャースファンとして知られ、この日もドジャースのジャケットを羽織っていた。その後、E・ヘルナンデスがオルセンさんと撮った1枚を公開していた。

まさかの遭遇にファンも驚き。「マジか！ エリザベス・オルセンに会った?!??」「エリザベス・オルセンもシドニー・スウィーニーもドジャースファンなの嬉しい」「嘘でしょ」「オルセンもドジャースファンなんや」と驚きのコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）