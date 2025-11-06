¡ÖÆâÌî¤ÏÁ´Éô¼é¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌîÂ¼Í¦¡¢Ê£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡ÂÇ·â¤â¡ÖÈô¤Ö¡×¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¯²½¹ç½É¡Û
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬6Æü¡¢µÜºê»Ô¤Î¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤Ç´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ê15¡¢16Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç½É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡½éÁª½Ð¤ÎÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÂåÉ½¤Î¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤¿¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Þ»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ½é¤á¤Æ¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È½é¡¹¤·¤¤É½¾ð¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï32¥¹¥¤¥ó¥°¤Çºô±Û¤¨¤¬9ËÜ¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ç·è¾¡¥½¥í¤òµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤ÀÄ¹ÂÇÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¸á¸å¤Î¸ÄÊÌÎý½¬¤Ç¤â°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¸å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤í¤¦¤È¡£¡Ê¹ñºÝÂç²ñÍÑ¤Î¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤ÏÈô¤Ö¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´¶¿¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÆâÌî¤ÏÁ´Éô¼é¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢½éÆü¤«¤éÊ£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÍèÇ¯3·î¤Î¡ËWBC¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë