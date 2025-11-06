ボクシング元世界王者の長谷川穂積氏（44）が、2日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。大失敗に終わった過去のイタズラを告白した。

番組では「羽振りのいい話」がテーマとなり、長谷川氏が余談で「試合終わった後に、マネジャーと2人でラーメンを食べていたんです」と回想した。

そのラーメン店の違うテーブルに6、7人の若者がいたといい、「会計する時に“あちらの方の分も出します”と言って出した」と会計を済ませて店を出た。

イタズラをした相手は、全くの他人。店の外で、どんな反応をするか、マネジャーと2人で見ていたという。

「やらしいな！」とMCの上沼恵美子も笑ったが、長谷川氏は「出てきて、しゃべっているのを聞いたら中国語で。全員、中国人の観光客で、ただただラーメンおごっただけだった」と話すと、上沼も予想外の答えに爆笑した。

「中国の方もビックリしたんちゃう？日本人は優しいなって感じで」と上沼は反応を知りたがったが、長谷川氏は「それも分かってない感じで。タダな日もあるんやな、と思ったみたいな雰囲気だった」と大失敗に終わった過去に苦笑いしていた。