ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¡Ö²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÌ¿¤ÎÂº¤µ¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡¢ÆñÌ±±Ç²èº×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç
¡¡½÷Í¥¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤¬£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦£Ô£Ï£È£Ï¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£²£°²óÆñÌ±±Ç²èº×¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÊÆ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÎÂ´¶È¼°¤Ç¡¢Â´¶ÈÀ¸ÂåÉ½¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¡¦¥æ¥í¥ó¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¿ÍÎà¤Ï¤È¤â¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢¤È¤â¤ËÌÇ¤Ó¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¡¢£²¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤ÄÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï»ä¼«¿È¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²èº×¤Î£¹ºîÉÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È·à¾ì¤Ç´Ñ¾Þ¤Ç¤¡¢£²£°£°£°±ß¤«¤é¤Ç¤¤ë´óÉÕÉÕ¤´Ñ¾Þ¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐ¸¶¤Ï¡Ö¡Ê±Ç²è¤ò¡Ë¸«½ª¤¨¤¿¸å¡¢Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê°¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤È¤ó¤À¤é¡¢¤¹¤°¤Ë´óÉÕ¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Ù±ç¤òÂÚ¤ê¤Ê¤¯¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö°ÊÁ°½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¿Í¤Ê¤ó¤Æ¡¢Èé¤ò¤Ï¤²¤Ð¡¢¤¿¤À¤ÎÆù¤Î²ô¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¿Í¡£°ã¤¤¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¡¢ÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¼«Á³¤È³°¤ÎÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆü¤«¤é»Ò¤É¤â¤ä²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÌ¿¤ÎÂº¤µ¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡Æ±±Ç²èº×¤Ï¡¢¡ÖÆñÌ±¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤¿±Ç²èº×¤È¤·¤Æ£²£°£°£¶Ç¯¤ËÆüËÜ½é³«ºÅ¡£ÆñÌ±ÌäÂê¤Ø¤ÎÍý²ò¤È¶¦´¶¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥Ï¥ë¥·¡¼¥à¡×¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£