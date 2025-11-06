ポンド売り反応、英中銀政金利据え置きも、４名が利下げ主張＝ロンドン為替



英中銀は政策金利を大方の予想通り４．０％に据え置いた。注目された票割れについては、５対４での僅差となった。ブリーデン、ディングラ、ラムスデン、テイラー氏が２５ｂｐ利下げ主張した。これを受けてポンドが急落している。ポンドドルは1.31手前水準から1.3060付近に下落。ポンド円は201.10付近から200.65付近へと下落。ユーロポンドは0.88台割れ水準から0.8820近くへと買われている。短期金融市場での利下げ見通しは１２月に１５ｂｐの織り込みと大きな変化はみられていない。



GBP/USD 1.3074 GBP/JPY 200.84 EUR/GBP 0.8814

外部サイト