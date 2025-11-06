カシオ、冬期限定「G-SHOCK」ペアモデル2シリーズを11月8日に発売
カシオ計算機は耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の冬季限定ペアシリーズ「G PRESENTS LOVER'S COLLECTION」の新製品「LOV-25A」と、「PRECIOUS HEART SELECTION」の新製品「GM-2110SH／GM-S2110SH」を11月8日に発売する。価格は「LOV-25A」が42,900円、「GM-2110SH」が31,350円、「GM-S2110SH」が30,250円。発売に先立ち、11月1日より予約受付を開始している。
○G PRESENTS LOVER'S COLLECTION「LOV-25A」
LOV-25A
「G PRESENTS LOVER'S COLLECTION」は、クリスマスギフトの定番として知られる冬季限定のペアウオッチシリーズ。
新製品の「LOV-25A」は、GA-2100／GMA-P2100をベースに、ホワイト×ブルーのカラーリングでクリスマスツリーのオーナメントをイメージした仕様。ホワイトダイアルに透明な蒸着、インデックスにブルー蒸着を施して繊細な輝きを表現し、シルバーとゴールドの差し色を加えた。裏蓋にはシリーズのシンボル「天使＆悪魔」の刻印が施されている。
男性用「GA-2100LOV-7」
女性用「GMA-P2100LN-7」
バック刻印
スペシャルパッケージ
LOV-25Aの主な仕様は以下のとおり。
GA-2100LOV-7A（男性用）
ケースサイズ：W45.4×D11.8×H48.5mm
質量：約51g
ケース・ベゼル材質：カーボン／樹脂（バイオマスプラスチック）
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
その他機能：ネオブライト、ワールドタイム：世界48都市＋UTC、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避
GMA-P2100LOV-7A（女性用）
ケースサイズ：W40.2×D11.2×H46mm
質量：約40g
ケース・ベゼル材質：ケース・ベゼル材質：樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：145〜190mm
その他機能：ネオブライト、ワールドタイム：世界48都市＋UTC、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避
○PRECIOUS HEART SELECTION「GM-2110SH／GM-S2110SH」
GM-2110SH-2AJF／GM-S2110SH-2AJF
GM-2110SH-7AJF／GM-S2110SH-7AJF
「PRECIOUS HEART SELECTION」の「GM-2110SH／GM-S2110SH」も冬季限定のペアウオッチシリーズ。「Wish upon a star」をテーマに、文字板に星が舞い降りる様子をイメージしてデザインされた。ベースモデルにはアナログ・デジタルコンビネーションシリーズ「2100」を採用し、サイズの異なるペアモデルとして展開。カラーは夜空をイメージした「ネイビー」（GM-2110SH-2AJF／GM-S2110SH-2AJF）と流れ星をモチーフにした「ホワイト」（GM-2110SH-7AJF／GM-S2110SH-7AJF）の2色展開。文字板にはメタル素材を採用し 、ストライプパターンで星が降り注ぐ光景を表現したという。
GM-2110SH-2AJF（男性用）
GM-S2110SH-2AJF（女性用）
GM-2110SH-7AJF（男性用）
GM-S2110SH-7AJF（女性用）
GM-2110SH／GM-S2110SHの主な仕様は以下のとおり。
GM-2110SH（男性用）
ケースサイズ：W44.4×D11.8×H49.3mm
質量：76g
ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
その他機能：ネオブライト、ワールドタイム：世界48都市＋UTC、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避
GM-S2110SH（女性用）
ケースサイズ：W40.5×D11×H45.9mm
質量：56g
ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：145〜190mm
その他機能：ネオブライト、ワールドタイム：世界48都市＋UTC、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避
LOV-25A
「G PRESENTS LOVER'S COLLECTION」は、クリスマスギフトの定番として知られる冬季限定のペアウオッチシリーズ。
新製品の「LOV-25A」は、GA-2100／GMA-P2100をベースに、ホワイト×ブルーのカラーリングでクリスマスツリーのオーナメントをイメージした仕様。ホワイトダイアルに透明な蒸着、インデックスにブルー蒸着を施して繊細な輝きを表現し、シルバーとゴールドの差し色を加えた。裏蓋にはシリーズのシンボル「天使＆悪魔」の刻印が施されている。
男性用「GA-2100LOV-7」
女性用「GMA-P2100LN-7」
バック刻印
スペシャルパッケージ
LOV-25Aの主な仕様は以下のとおり。
GA-2100LOV-7A（男性用）
ケースサイズ：W45.4×D11.8×H48.5mm
質量：約51g
ケース・ベゼル材質：カーボン／樹脂（バイオマスプラスチック）
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
その他機能：ネオブライト、ワールドタイム：世界48都市＋UTC、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避
GMA-P2100LOV-7A（女性用）
ケースサイズ：W40.2×D11.2×H46mm
質量：約40g
ケース・ベゼル材質：ケース・ベゼル材質：樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：145〜190mm
その他機能：ネオブライト、ワールドタイム：世界48都市＋UTC、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避
○PRECIOUS HEART SELECTION「GM-2110SH／GM-S2110SH」
GM-2110SH-2AJF／GM-S2110SH-2AJF
GM-2110SH-7AJF／GM-S2110SH-7AJF
「PRECIOUS HEART SELECTION」の「GM-2110SH／GM-S2110SH」も冬季限定のペアウオッチシリーズ。「Wish upon a star」をテーマに、文字板に星が舞い降りる様子をイメージしてデザインされた。ベースモデルにはアナログ・デジタルコンビネーションシリーズ「2100」を採用し、サイズの異なるペアモデルとして展開。カラーは夜空をイメージした「ネイビー」（GM-2110SH-2AJF／GM-S2110SH-2AJF）と流れ星をモチーフにした「ホワイト」（GM-2110SH-7AJF／GM-S2110SH-7AJF）の2色展開。文字板にはメタル素材を採用し 、ストライプパターンで星が降り注ぐ光景を表現したという。
GM-2110SH-2AJF（男性用）
GM-S2110SH-2AJF（女性用）
GM-2110SH-7AJF（男性用）
GM-S2110SH-7AJF（女性用）
GM-2110SH／GM-S2110SHの主な仕様は以下のとおり。
GM-2110SH（男性用）
ケースサイズ：W44.4×D11.8×H49.3mm
質量：76g
ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
その他機能：ネオブライト、ワールドタイム：世界48都市＋UTC、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避
GM-S2110SH（女性用）
ケースサイズ：W40.5×D11×H45.9mm
質量：56g
ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：145〜190mm
その他機能：ネオブライト、ワールドタイム：世界48都市＋UTC、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避